Ученый: Полное уничтожение Земли произойдет в октябре 2017 года Сенсационное заявление по поводу полного уничтожения планеты земля сделал ведущий эксперт научно-технологического портала Дэвид Мидлтон, он же автор гипотезы о закрытии солнечной системой земли. Предварительный прогноз, сделанный Мидлтоном, доказывает ранее утвержденную теорию о полном солнечном затмении. По версии ученого правительства мировых держав намеренно воздерживается Далее...

Земляне увидят метеоритный дождь в ночь на 4 января 03/01/2017 Квадрантиды представляют собой настоящий новогодний поток метеоров. Пик приходиться на 3 и 4 января. Специалисты в ночное время фиксируют до 100 метеоров в час. Красивое природное явление притягивающее взгляды к ночному небу. В текущем 2017 году удобно наблюдать за квадрантидами. Самое главное безоблачное небо, которое даст возможность в полной мере насладиться удивительным по красоте явлением. Нужно отметить, что длительное время

В NASA сообщили о странных сигналах из космоса 30/12/2016 Эксперты американского научно-исследовательского центра полётов NASA зарегистрировали ряд сигналов из космоса неизвестного происхождения. Предварительный анализ полученных данных не дал удовлетворяющих результатов. Неизвестного характера информация была зафиксирована супер компьютером. Находившиеся на тот момент в лаборатории эксперты NASA были вынуждены остаться в комплексе на несколько часов

Ученые: Мозг героиновых наркоманов ждет дозу даже после смерти 29/12/2016 По вновь утверждённой теории наркологов западноевропейского института научных исследований, головной мозг наркомана даже после отмирания основных клеток, ждёт дополнительной дозы через инъекцию. С таким заявлением выступил руководитель группы ученых-исследователей института наркологии Европы. Исследования показали, что в мозге человека, приверженного к наркомании, преобладает сложное белковое соединение

Утро.ru: кто станет основным поставщиком молочных кухонь Москвы? 28/12/2016 29 декабря столичные власти завершат прием заявок на участие в конкурсе поставок детского питания и молочных продуктов. Основные игроки — «Вимм-Билль-Данн» и Danone. Danone пытается пробиться на данный рынок с 2010 года. Основные бренды марки: «Тема», «Растишка» и «Смешарики». Как сообщает издание Утро.ru, в 2007 году в состав ГК Danone вошла компания Nutricia (Nutrilon, «Малютка» и «Малыш»).

В борьбе с вирусными заболеваниями помогут бананы - ученые 28/12/2016 Группа экспертов нескольких региональных институтов исследований завершила эксперимент, в ходе которого выяснила пользу бананов в борьбе с быстро распространяемыми инфекционными заболеваниями. Оказалось, что в бананах содержится вещество, способное определять вирусную инфекцию по количеству сахара. Ежедневное употребление бананов, как обыкновенных продуктов питания, обеспечивает быструю блокировку инфекций

Ученые РАН показали снимок места падения Ту-154 в Черном море 27/12/2016 Космический спутник, принадлежащий европейскому аэрокосмическому агентству, сделал фото района, где позавчера разбился российский авиалайнер ТУ-154. Фотографию распространила пресс служба научно-исследовательского центра института космического прогнозирования при поддержке РАН. Специалисты уточнили, что фотография была сделана через час после крушения авиационного лайнера, который вылетел из аэропорта Сочи

Ученые: загадочные сигналы из космоса заинтересовали ФБР 26/12/2016 Эксперты отдела исследований американской корпорации NASA зарегистрировали таинственный сигнал, посланный из космоса. Информацию сигнализационного характера отправили в отдел ФБР для дальнейшего разбирательства. С текущего дня этой проблемой будут заниматься сотрудники федерального управления расследований штата. Раритет пойманного сигнала заключён в его неизвестном происхождении. Он идёт из глубокого

Ученые подсчитали, сколько человек сможет прожить на Марсе и Меркурии 25/12/2016 Американский учёный определил точное количество времени, в период которого астронавты смогут продержаться на территории красной планеты, не используя специальное снаряжение. Данное исследование было проведено в рамках колонизационной миссии на красную планету, которая запланирована на ближайшие полувека. По вновь утвержденной версии ученого-эксперта, прогулки по далёкой красной планете закончатся для человека летальным

Ученые: конец света наступит из-за бомбардировки Земли роем комет 24/12/2016 По вновь утвержденной версии польских астрономов, конец света наступит примерно через один миллион лет. Звезда «Глиза» окажется на минимальной дистанции от яркого солнца, что для земли обернётся катастрофическими событиями. Кометы разных размеров устремятся к земле на большой скорости. Сейчас дистанция планеты «Глиза» от солнца составляет 64 тысячи световых лет. Стремительно приближается период столкновения

NASA: Сенсационная находка подтверждает наличие жизни на Марсе 23/12/2016 Новейшей сенсационной находкой стало подтверждение факта жизни на поверхности красной планеты. Соответствующего характера заявление было сделано на вчерашней пресс конференции руководителем центра космических исследований NASA, ответственного за аналитику данных с исследовательского аппарата. Последние аналитические исследования показали явное присутствие признаков

Москвичи смогут наблюдать звездопад Урсиды в ночь на 22 декабря 22/12/2016 Последний звездопад в текущем году жители Москвы смогут наблюдать в ночь солнцестояния. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария. В самую длинную ночь 22 декабря в небе будет виден северный метеорный поток, получивший название Урсиды. Его название связано с латинским наименованием созвездия Малой Медведицы—Ursa Minor. Руководитель астрономического комплекса Московского планетария пояснил

Ученые собирают 1 миллион долларов на поиски «двойника» Земли 20/12/2016 Работники центра космических исследований «Blue Planet» начали сбор миллиона американских долларов для строительства сверхмощного телескопического аппарата, необходимого для поисковой миссии. Цель проекта, утвержденного учеными-специалистами – отыскать планету, повторяющую контурами землю. Инициатор и учредитель идеи – экс руководитель отдела исследований NASA Джон Морзе. Именно ему принадлежит

Ученые нашли в теле верблюдов лекарство от рака 19/12/2016 Группе американских ученых посчастливилось найти новейшее лекарство против онкологической опухоли. Продуктами, способствующими повышению качества лечебно-профилактического процесса онкологии, являются синтезированные антитела верблюдов и лам, обитающих в северной Америке. Со слов учёных, завершивших исследование в стенах американского института исследовательской деятельности в области раковых заболеваний

Ученые нашли в космосе межгалактическую базу инопланетян 18/12/2016 По вновь обнародованной информации ученых-специалистов, на просторах вселенной существует база инопланетных существ, определяемая точными координатами. Ученые, нашедшие площадку постоянной дислокации инопланетян, совершили сенсационное открытие, заявив об этом всему миру через программное обеспечение Гугл. Исследования, направленные на поиск подтверждающей или опровергающей информации

Медики уверены, что зеленый чай защитит от рака и СПИДа 17/12/2016 Американский учёный, завершивший многолетнюю исследовательскую деятельность в стенах научно-технического института Вашингтона, сделал сенсационное заявление о пользе зеленого чая, содержащего большое количество антиоксидантов. Суть заключения в том, что зелёный чай отлично борется с распространением раковых клеток в организме. Именно эта субстанция, по версии ученого, будет использоваться